شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يشيد بمعسكر إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا استعداداً للمنافسات الرسمية المقبلة. وقال يوسف إن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة كان موفقاً للغاية في اختيار مكان المعسكر الذي يعد نموذجياً في كل شيء، نظراً لتوافر كافة الإمكانات التي تساعد على النجاح، وهو ما يساعد الجهاز الفني على استكمال برامجه التأهيلية استعداداً للمرحلة القادمة.

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