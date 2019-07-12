خورفكان يبدأ تجمعه الداخلي استعداداً لمعسكر مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

بدأ فريق خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد (2019-2020) وسط أجواء من التفاؤل والحماس قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي المقرر في جمهورية مصر، اعتباراً من 16 الجاري، وحتى السادس من أغسطس/آب المقبل، وستتخلله عدة مباريات ودية متدرجة.

وقبيل انطلاقة التدريب الأول عقدت شركة الكرة اجتماعاً مصغراً من اللاعبين وجهازهم الفني، بحضور خليل غانم رئيس مجلس الإدارة، الذي رحب بالعناصر الجديدة التي انضمت إلى ركب الفريق، ووجه الشكر للاعبين القدامى على الجهود الطيبة في الموسم المنصرم، والذي تكلل بالعودة لدوري المحترفين؛ بعد غياب استمر عشر سنوات، مع تأكيد أهمية المرحلة القادمة، وحرص النادي على توفير كافة الاحتياجات، وتهيئة أفضل السبل مع المطالبة بالالتزام التام، والمواظبة على التدريبات والاستفادة القصوى من فترة الإعداد، وبالفعل أبدى اللاعبون ارتياحاً كبيراً بالتعاقد مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي؛ نظراً لخبرته ومعرفته الجيدة بدوري الخليج العربي، وأكدوا عزمهم على بذل كل ما في وسعهم؛ من أجل تحقيق تطلعات جماهير خورفكان، واستمرار النسور في منظومة المحترفين.

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وأعرب المدرب باولو كاميلي عن شكره لأسرة النادي على الثقة والتعاون، مبدياً تفاؤله بروح الحماس والمسؤولية التي بدأ بها اللاعبون التدريبات، والتي تعد خطوة حقيقية في إحداث طفرة جيدة في المستوى الفني، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع إدارة النادي وضع برنامجاً إعدادياً متكاملاً؛ يشتمل على العديد من المحاور البدنية والفنية والتكتيكية خاصة وأن اللعب في مصاف المحترفين يختلف كلياً عن دوري الهواة، مما يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد والعطاء.

وعن ملف المحترفين الأجانب، أكد البرازيلي كاميلي أن البحث جار؛ خاصة وأن خورفكان يسعى للحصول على خدمات لاعبين جيدين يكون بمقدورهم تلبية طموحات الفريق، كما تعمل إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني على استقطاب عدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين؛ من أجل الاستعانة بهم في الموسم الجديد.

وعلم «الخليج الرياضي» أن صانع الألعاب البرازيلي دودو (24 عاماً) القادم من فريق فورتاليزا والذي يلعب معاراً من أتليتكو مينيرو، اجتاز الفحص الطبي وفي انتظار توقيع العقد الرسمي خلال الساعات القادمة؛ ليكون أولى صفقات المحترفين الأجانب في صفوف نسور الخور، فيما أعلن النادي عن تعاقده الرسمي مع المدافع أحمد عيسى قادماً من الوصل، وتم فسخ عقد اللاعب مانع البارود الذي تعاقدت معه الإدارة السابقة.