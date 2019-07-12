إجراءات قوية ل «فيفا» ضد العنصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المباريات التي تتوقف بسبب العنصرية أو التمييز سيخسرها المتسبب بها بحسب قوانين مسلكية جديدة أعلن عنها أمس الخميس، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين المقبل.

وقال النص القانوني المتعلق بهذه النقطة بالذات «باستثناء ظروف استثنائية، إذا توقفت أي مباراة من قبل الحكم بسبب تصرفات عنصرية أو تمييز، سيجري إعلانها خاسرة».

وستلحق العقوبة بالفريق الذي يتحمل أنصاره مسؤولية الأحداث، ويمكن أن تطبق من الناحية الفنية خلال مباراة في كأس العالم.

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بعد أن يتخذ الحكم أول خطوة له من خلال الإعلان عن ذلك عن طريق المذياع الرئيسي في الملعب، ثم الطلب من اللاعبين التوجه إلى غرف الملابس، يملك إمكانية إيقاف المباراة نهائياً إذا استمرت الأحداث.

وخلافاً للنسخة السابقة، فإن القانون الجديد يحدد الشتائم والسلوك الذي يعتبر تمييزاً، ولا سيما في ما يتعلق ب«لون البشرة، الأصول الإثنية، جغرافية أو اجتماعية، الجنس، التوجه الجنسي، اللغة، الدين، الآراء السياسية، الثروة، الولادة».

وقواعد الانضباط هذه لا تنطبق إلا على المباريات الرسمية بإشراف الاتحاد الدولي مثل تصفيات كأس العالم 2022.