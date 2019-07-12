شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قوية ل «فيفا» ضد العنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المباريات التي تتوقف بسبب العنصرية أو التمييز سيخسرها المتسبب بها بحسب قوانين مسلكية جديدة أعلن عنها أمس الخميس، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين المقبل.
وقال النص القانوني المتعلق بهذه النقطة بالذات «باستثناء ظروف استثنائية، إذا توقفت أي مباراة من قبل الحكم بسبب تصرفات عنصرية أو تمييز، سيجري إعلانها خاسرة».
وستلحق العقوبة بالفريق الذي يتحمل أنصاره مسؤولية الأحداث، ويمكن أن تطبق من الناحية الفنية خلال مباراة في كأس العالم.
بعد أن يتخذ الحكم أول خطوة له من خلال الإعلان عن ذلك عن طريق المذياع الرئيسي في الملعب، ثم الطلب من اللاعبين التوجه إلى غرف الملابس، يملك إمكانية إيقاف المباراة نهائياً إذا استمرت الأحداث.
وخلافاً للنسخة السابقة، فإن القانون الجديد يحدد الشتائم والسلوك الذي يعتبر تمييزاً، ولا سيما في ما يتعلق ب«لون البشرة، الأصول الإثنية، جغرافية أو اجتماعية، الجنس، التوجه الجنسي، اللغة، الدين، الآراء السياسية، الثروة، الولادة».
وقواعد الانضباط هذه لا تنطبق إلا على المباريات الرسمية بإشراف الاتحاد الدولي مثل تصفيات كأس العالم 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات قوية ل «فيفا» ضد العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.