مباراة السوبر تدشن موسم كرة اليد 6 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، أن نشاط الموسم المحلي الجديد سيبدأ في 6 سبتمبر المقبل، بمباراة السوبر التي ستجمع بين الشارقة بطل الدوري والكأس، وشباب الأهلي وصيف الكأس، وأن مسابقة الدوري هي التي ستتبع مباشرة مباراة السوبر، على أن تتوقف المسابقة بعد الدور الأول لمدة شهرين تقريباً، بسبب استعدادات المنتخب لبطولة آسيا بالكويت المقرر لها شهر يناير 2020 والمؤهلة لكأس العالم بجمهورية مصر العربية في عام 2021.

وقال نبيل عاشور، أمين عام الاتحاد، إنه سيعلن خلال أيام قليلة عن التعاقد مع مدرب إسباني يقود المنتخب في المرحلة المقبلة، والتي ستشمل معسكر الإعداد للمنتخب والمشاركة في البطولة الآسيوية وما بعدها من ارتباطات خليجية وعربية.. مشيراً إلى أن هناك مقترحين حتى الآن بخصوص معسكر إعداد البطولة الآسيوية الأول أن يكون محلياً وتنظم من خلاله بطولة دولية في الدولة، والثاني أن يكون خارجياً ونشارك خلاله في بطولة دولية للاطمئنان على حالة الفريق، وهذا سيتوقف على المنتخبات التي سنتواصل معها وبرامجها.

وعن بطولة السوبر الإماراتي البحريني، قال عاشور: «السوبر سيقام في شهر أكتوبر المقبل وفقاً للبرمجة الجديدة، وسيجمع بين بطل السوبر الإماراتي، وبطل السوبر البحريني، وستستضيفه البحرين هذا العام، لأنه أقيم في العام قبل الماضي بالبحرين، والماضي بالإمارات».