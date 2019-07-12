لوبيس إلى روما

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل حارس مرمى فريق بيتيس إشبيلية، ومنتخب إسبانيا لكرة القدم باو لوبيس إلى صفوف روما الإيطالي لمدة خمسة مواسم حتى عام 2024، مقابل 23,5 مليون يورو، بحسب ما أعلنه الناديان.
وانضم لوبيس إلى صفوف بيتيس إشبيلية الموسم الماضي قادماً من إسبانيول الذي استهل مسيرته الاحترافية معه عام 2014 وأعاره موسم 2016-2017 إلى توتنهام.
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