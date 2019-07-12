الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستخدم لأول مرة الفار في تاريخ كأس أمم أفريقيا

قام مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالاطمئنان على كل معدات التقنية حكم الفيديو المساعد” الفار” في ملعب الدفاع الجوي، حيث يتم تشغيله في كافة المباريات التي تقام في بطولة الأمم الأفريقية التي تقام في مصر على ارض ملاعب القاهرة.

حيث قد تواجد عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام، داخل استاد الدفاع الجوى حتى يقوم بالاطمئنان على الترتيبات التي تخص تقنية الـ”فار” قبل أن يتم تطبيقها لأول مرة في أمم أفريقيا، وكان معه عدد من حكام المباراة وأعضاء من اللجنة المنظمة، والجدير بالذكر بأن منتخب مصر قد خرج من البطولة الإفريقية في الدور 16 حيث قد انهزم بهدف مقابل لا شيء.