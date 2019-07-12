تحديد الزمالك لموعد مشاركة فريقه في التدريبات

أخذ الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول قرار بشأن عودة اللعبين الدوليين لممارسة التدريبات الجماعية وذلك سيتم مباشرة بعد أن يعود الفريق من قبرص بعد أن يقوم بالانتهاء من المعسكر الخارجي، والجميع في انتظار عودة الزمالك في يوم السبت المقبل من أجل أن يأخذ استراحته لمدة يومين ثم يعود للتدريب مرة أخرى.

كما أنه ذكر أن خالد بوطيب متواجد الآن في دولة المغرب، تحديداً بعد ما تم خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما أن الثلاثي طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش يقوموا بقضاء فترة من الراحة بعد ما تم خروج المنتخب من كأس الأمم الأفريقية، وفي ذلك الوقت يستمر التونسي فرجاني ساسي مع منتخب نسور قرطاح.