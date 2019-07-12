شاهد موعد مباراة الجزائر ونيجيريا القادمة في مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

نتابع معكم موعد مباراة الجزائر ونيجيريا القادمة في جدول مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، والتي تنتظرها الجماهير الجزائرية والعربية بصفة عامة، وموعد مباراة الجزائر القادمة ضد نيجيريا ستجمع المنتخبين على ارضية ستاذ القاهرة الدولي في العاصمة، في مباراة حسم المنتخب المتأهل الثاني إلى موعد مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا القادمة

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا القادمة في مواعيد مباريات نصف نهائي كأس امم افريقيا 2019 هو يوم الاحد القادم الموافق ل 14 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة مباراة الجزائر ونيجيريا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش ولندن.

وتوقيت مباراة المنتخب الجزائي والمنتخب النيجيري القادمة يوم الاحد بتوقيت المحلي لدولة الجزائر سيكون في تمام الساعة الثامنة ليلا، وفي التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي وفي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا مباشر

القناة الناقلة لمباراة المنتخب الجزائري ونيجيريا يوم الأحد ستكون هي قناة بي إن سبورت الرياضية أش دي ماكس 1، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت ماكس أش دي 2، وسنقدم لكم اسم معلق مباراة نيجيريا والجزائر فورا الإعلان عليه رسميا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا مجانا

اسم القناة المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب الجزائري ونيجيريا مباشرة ستكون هي قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة والتي تقوم ببث جميع مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، كما يمكن متابعة مباراة الجزائر ونيجيريا مجانا على قناة الجزائر الأرضية المفتوحة.

مباراة الجزائر ونيجيريا القادمة

في مباريات دور الربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2019، تمكن المنتخب الجزائري من التأهل، بعد التغلب على منتخب ساحل العاج بضربات الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي والاظافي هدف مقابل هدف، وفي المقابل منتخب نيجيريا، يدخل موعد مباراة الجزائر القادمة، بعد التغلب على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.