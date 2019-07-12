الكرة للرجالة .. أبو تريكة يتغني بالجزائر بمقطع من نشيدهم الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي: أشاد محمد أبو تريكة، بأداء المنتخب الجزائري في مباراتهم أمم نظيرهم كوت ديفوار بدور الـ 8 من كأس أمم أفريقيا. منتخب الجزائر أنهى مباراته مساء أمس الخميس في وقتها الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل بهدف لأخر أمام كوت ديفوار قبل الفوز بركلات الترجيح. أبو تريكة، قال ـ خلال تحليله للمباراة على فضائية بي إن سبورتس ـ :"دائمًا ما أقول أن كرة القدم تُلعب بالروح والمنتخب الجزائري أعطانا درسًا أحب اللاعبين الذين يخوضون المباريات بقلوبهم الكل يبكي بعد الفوز وهذا نتيجة تضحية وشغل كبير والله يعطي على قدر المجهود.. عقدوا العزم أن تحيا الجزائر فشهدوا". Advertisements وتابع لاعب المنتخب المصري السابق:"تلعب 120 دقييقة وتلعب بهذه الروح لابد أن أقول لك تسلم على الجهد فكان يلاعب فرقة كبيرة تضم عناصر مميزة". وأتم تريكة حديثه بقوله:"الكرة لعبة رجال وروح وبالطبع جانب فني وخططي ولكن أيضًا بدون الروح لن تجد كرة".

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