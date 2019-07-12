فرجاني ساسي: صلاح هو فخر العرب.. لست أنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

عبر فرجاني ساسي لاعب وسط المنتخب التونسي، عن سعادته بالفوز الكبير على مدغشقر، والتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وفاز نسور قرطاج بثلاثية نظيفة، ليعبر المنتخب التونسي لمواجهة السنغال بقبل النهائي.

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ورد فرجاني على سؤال أنه بات فخر العرب في البطولة: "لا لست أنا فخر العرب، محمد صلاح هو فخر العرب".

وقدم ساسي، في تصريحات لمراسل الخليج 365 عقب المباراة، الشكر للجماهير المصري التي ساندت المنتخب التونسي بكأس الامم، مشيرًا إلى أنه ينتظر دعمهم بنصف النهائي.

كما عبر ساسي عن سعادته بالهدف الأول الذي سجله بالمباراة، ولكن استدرك: "أهم شيء هو الفوز بالمباراة والانتصار".