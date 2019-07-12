على أنغام الفوفوزيلا.. مصريون في مدرجات "التالتة يمين" لتشجيع الجزائر: "بنحبهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير - عبدالله عويس:

قبل ساعات من انطلاق مباراة الجزائر وساحل العاج، جهز عمرو وحمزة نفسيهما للحضور، انطلقا ومعهما علم الجزائر وطاقية تحمل ألوان العلم، وكان ضمن عشرات من المصريين ذهبوا لتشجيع منتخب الجزائر، بعدما كان تشجيعهم للمنتخب المصري، الذي خرج سريعًا من البطولة.

اشترى عمرو تلك الطاقية وهو على أعتاب ستاد السويس، دفع مقابلها 40 جنيها، بينما كان مع أخيه علم، وطيلة المباراة كان هتاف الاثنين يلفت أنظار من حولهما: "كنا بنشجع مصر بس بصراحة الجزائر تستحق نشجعها، بيلعبوا حلو، وعندهم رغبة حقيقي في الفوز" يحكي حمزة، قبل أن يخبره أخاه برغبته في التقاط صورة له فينصرف إلى ذلك.

حضر علاء الهلالي إلى المباراة، كأول مرة يذهب فيها إلى إحدى مباريات البطولة، وبحسبه فإن منتخب الجزائر أقرب إلى الفوز: "جبت فانلة منتخب الجزائر من واحد صديقي جزائري وحضرت بيها". إلى جواره كان هناك صديقان له حضرا لتشجيع الجزائر كذلك، وكانت الهتافات ترتفع حينا وتخبو حينا آخر: "يمكن دي رسالة مننا للجزائريين عشان نقولهم قد إيه بنحبهم".

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في مدرجات "التالتة يمين" كان عدد كبير من المصريين، يشجعون الجزائر، أتوا فرادى أو مجموعات، كذلك كان هناك وجود للأسر: "جيت بمراتي وبنتي، كان نفسي أحضر ماتشات أكتر من كده بس التذاكر غالية". كان محسن علي يحكي تلك الكلمات بينما راحت ابنته تنفخ في "الفوفوزيلا" ليشجعها بتصفيقه: "بنشجع اللعبة الحلوة طول الوقت".