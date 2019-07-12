بغداد بونجاح معتذرًا: شعرت بالحسرة بعد ضياع ضربة الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

قدم بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر، الاعتذار لجماهير بلاده بعد إهداره لركلة جزاء في مباراة فريقه أمام كوت ديفوار، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور قبل النهائي للبطولة بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4 /3 بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 1 /1.

وقال بغداد في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كنت أشعر بحسرة كبيرة عقب ضياع ركلة الجزاء، لم أكن موفقًا في التسديد وهذه هي كرة القدم".

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وأضاف: "أتيح لنا العديد من الفرص لقتل المباراة، لكننا لم نستطع ترجمتها إلى أهداف، مما ساهم في عودة منتخب كوت ديفوار للمباراة".

واختتم بونجاح تصريحاته قائلًا: "سنبدأ التحضير لمواجهة نيجيريا بداية من الغد، وسنبدل قصارى جهدنا من أجل اسعاد الشعب الجزائري".

وتأهل المنتخب الجزائري ليواجه نظيره النيجيري في الدور قبل النهائي، بعدما فاز الأخير على جنوب أفريقيا 2 /1 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء في دورالثمانية للبطولة.