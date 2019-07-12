3 أرقام بعد عبور تونس.. أول فوز وتأهل تأخر 15 عاما ورقم غاب 4 نسخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تأهل منتخبا تونس والجزائر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ونجح المنتخب التونسي في عبور مفاجآت مدغشقر بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما تأهل الخُضر لقبل النهائي بتجاوز كوت ديفوار بضربات الترجيح.

وحقق المنتخب التونسي أول فوز بالبطولة بعد تعادل المواجهات الثلاث في دور المجموعات أمام مالي، وأنجولا، وموريتانيا، ثم التعادل أمام غانا في ثمن النهائي قبل الفوز بضربات الترجيح.

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وتلتقي تونس أمام السنغال، فيما يصطدم المنتخب الجزائري بنيجيريا، بالمباراتين المقررتين يوم الأحد المقبل.

ويُعد ذلك أول ظهور لفريقين عربيين في نصف النهائي منذ بطولة 2010، والتي توجت بها مصر، وشهدت تواجد الجزائر التي حصدت المركز الرابع.

وغابت الفرق العربية عن الظهور بنصف النهائي في 3 نسخ، هي 2012، و2013، و2015، قبل أن تصعد مصر لنهائي 2017 كممثل وحيد للعرب.

كما يرجع آخر تواجد للمنتخب التونسي في الأدوار النهائية في بطولة 2004 والتي شهدت التتويج الوحيد في التاريخ لنسور قرطاج، على حساب المغرب في المباراة النهائية.