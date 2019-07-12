مواعيد مباريات دور نصف النهائي بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أنتهت منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس أمم أفريقيا اليوم الخميس بتأهل منتخبي تونس والجزائر لدور نصف النهائي ليواجها السنغال ونيجيريا بالترتيب.
منتخب تونس تأهل على حساب نظيره مدغشقر بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، بينما تأهل منتخب السنغال على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
منتخب السنغال كان قد تأهل مساء يوم أمس الأربعاء على حساب نظيره بنين؛ حيث فاز بهدف نظيف، بينما تأهل منتخب نيجيريا بالفوز على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين.
الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد دور نصف النهائي:
06:00 ـ السنغال VS تونس .. يوم الأحد 14 يوليو
09:00 ـ نيجيريا VS الجزائر .. يوم الأحد 14 يوليو
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