أمم أفريقيا: تونس تنهي مغامرة مدغشقر

أنهت تونس مغامرة مدغشقر في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالفوز عليها 3-0 في دور الثمانية اليوم الخميس، لتضرب موعداً مع السنغال في نصف نهائي البطولة الأحد المقبل في القاهرة.

وبلغت مدغشر دور الثمانية في مشاركتها الأولى بالبطولة بعد تصدر مجموعتها في الدور الأول، التي ضمت منتخبات نيجيريا وغينيا وبوروندي، ثم تجاوزت الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2-2.

وتأهلت الجزائر إلى قبل النهائي أيضا بالفوز 4-3 على ساحل العاج بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في وقت سابق اليوم.

وسجلت تونس، الحائزة على اللقب مرة واحدة عام 2004 على أرضها، هدفين في غضون ثماني دقائق في الشوط الثاني قبل أن يختتم البديل نعيم السيلطي الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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وافتتح فرجاني ساسي ثلاثية تونس في الدقيقة 52 من تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء، ارتطمت في جسد المدافع توماس فونتين، وغيرت اتجاهها لتسكن شباك زميله الحارس ميلفن أدريان.

وسدد وهبي الخزري بقوة لترتد الكرة من يد الحارس أدريان وتصل إلى يوسف المساكني قائد تونس الذي سدد في الشباك من داخل منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من البداية.

وألغى الحكم هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سجله الخزري بداعي التسلل.

وعاد السليطي مع الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وأحرز الهدف الثالث بعدما انفرد الخزري بالمرمى، ومرر له ليضع الكرة في شباك أدريان بسهولة.