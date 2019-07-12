أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي يقترب من الزمالك

اقترب اشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي من الانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لتقارير صحفية سعودية.
وذكرت صحيفة الرياضية، أن نادي الهلال السعودي تلقي عروضًا للظفر بخدمات اللاعب من أندية الوداد البيضاوي المغرب والوحدةالإماراتي بالإضافة لنادي الزمالك، مشيرة أن عرض القلعة البيضاء الأقوي من بين العروض الثلاثة.
وأضاف التقرير أن إدراة الهلال السعودية تتجه للموافقة على عرض نادي الزمالك بشأن الحصول
وانتقل بن شرقي لصفوف الهلال السعودي الموسم قبل المنصرم قادمًا من الوداد البيضاوي، قبل أن تعيره إدارة الزعيم إلى نادي لانس الفرنسي لعدم إثبات نفسه بالدوري السعودي.
وكان نادي الزمالك أعلن خلال الفترة الماضية أنه بصدد إعلان التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم صفوفو الفريق الموسم المقبل.
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