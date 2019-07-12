الكشف عن تفاصيل تعاقد برشلونة مع جريزمان

اقترب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة. وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة برشلونة قامت اليوم الخميس، بدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لعقد جريزمان لنظائرهم في أتلتيكو مدريد. ومن المقرر أن يعلن برشلونة انضمام جيرزمان إلي صفوف الفريق غداً الجمعة بعقد يمتد لخمسة مواسم قادمة.

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