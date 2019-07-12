مانشستر يونايتد يضع شرطًا تعجيزيًا أمام إنتر ميلان بشأن لوكاكو

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سعر بيع مهاجمه روميلو لوكاكو خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن أصبح اللاعب ضمن خطط نادي إنتر ميلان الإيطالي في الموسم الجديد.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن مسؤولو إنتر ميلان اجتمعوا بنظرائهم في مانشستر يونايتد اليوم الخميس، لاتمام التعاقد مع لوكاكو والاتفاق على قيمة الصفقة.

وحدد الشياطين الحمر سعر روميلو لوكاكو بـ 85 مليون يورو، ما يجعل إنتر ميلان أمام مشكلة في توفير السيولة المالية للصفقة بسبب عدم إيجاد مشتري لمهاجمه ماورو إيكاردي، ورفض المان يونايتد إدخاله كجزء من صفقة لوكاكو.