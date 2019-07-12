غدًا المباراة النهائية في دورة النجوم بزفتي تحت رعاية الإعلامي محمد فودة

تصل دورة النجوم محطتها الأخيرة غدًا عندما تُقام المباراة النهائية علي ملعب النجوم بقرية سنباط، التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، تحت رعاية الكاتب والإعلامي محمد فودة، بين فريقي شنراق والشهيد جمال النجار، والتي من المنتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لما للدورة من شعبية، وكذلك ثقة في راعي الدورة الذي يتطلع الجميع لرؤية مفاجآته علي هامش المباراة

النهائية.

ويُقام الحفل الختامي وتوزيع الجوائز في حضور العديد من الشخصيات العامة، خاصة نجوم كرة القدم بمحافظة الغربية من أندية غزل المحلة وبلدية المحلة وطنطا وزفتي، كنجم غزل المحلة ومنتخب مص السابق محمد مرعي، وأحمد سعد، الهداف التاريخي لنادي طنطا، ومحمود المشاقي، نجم غزل المحلة السابق، والنجم

المحمدي صالح، لاعب غزل المحله وطنطا، وإبراهيم ابوسعيد، الحكم السابق، والمحاضر بالإتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المنتظر ان تشهد المباراة النهائية حضور إعلامي مكثف لنقل وتوثيق الحدث الرياضي الأبرز في محافظة الغربية خلال يوم الغد.

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ويرعي الدورة وحفل الختام والمباراة النهائية، الكاتب الصحفي والإعلامي محمد فودة، والذي إعتاد رعاية الأحداث الكبري داخل مركز ومدينة زفتي، وتميزت الأحداث التي قام برعايتها بإقبال جماهيري منقطع النظير إلي جانب تواجد دائمًا ضيوف من نحوم المجتمع من الفنانين والرياضيين.