تعرف علي تشكيل قطاع الناشئين بالمقاولون العرب

أعلن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب، تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع الذين سيقودا فرق الناشئين خلال الموسم الجديد. وعقد رضوان اجتماع في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف علي الكرة في حضور جميع المدربين والإداريين والاجهزة الطبية. وجاءت تشكيلة القطاع كالتالي: فريق 99 مجدى مصطفى مدير فنى واحمد كمونة مدرب ابراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى كريم مجدى مدرب لياقة احمد محمد حسام أخصائي اصابات هانى عدلى ادارى فريق مواليد 2001 عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى محمد فوزى عيد مدرب ايمن هريدى مدرب حراس مرمى احمد سعيد مدرب لياقة تامر عادل اخصائي إصابات سعيد صابر ادارى فريق مواليد 2002 محمود العارف مدير فنى حمادة يوسف مدرب ايمن هريدى مدرب حراس مرمى نادر نشأت مدرب لياقة مصطفى شاكر أخصائي اصابات سعيد صابر ادارى فريق مواليد 2003 محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى سعد عبدالباقي مدرب احمد صابر مدرب حراس مرمى نادر نشأت مدرب لياقة محمد حسام اخصائي إصابات حسن حسام ادارى فريق مواليد 2004 محمود الشيمى مدير فنى طلعت حسن مدرب حازم فرج مدرب حراس مرمى كريم مجدى مدرب لياقة مصطفى شاكر أخصائي اصابات على سعد ادارى فريق مواليد 2005 سعيد سعد مدير فنى رامى سعيد مدرب احمد الشحات مدرب حراس مرمى محمد حسام اخصائي إصابات عبدالغنى حسين ادارى فريق 2006 محمد عز مدير فنى محمد محسن هاشم مدرب أحمد الشحات مدرب حراس مرمى تامر عادل اخصائي إصابات لؤى عصام ادارى قطاع فرق البراعم دكتور محمد زمزم مشرف فنى البراعم حمدى سيكلا مساعد المشرف الفنى للبراعم المغاورى محمد السيد نشرف حراس مرمى البراعم فريق مواليد سعد عبدالباقي مدرب احمد صابر مدرب حراس مرمى نادر نشأت مدرب لياقة محمد حسام اخصائي إصابات حسن حسام ادارى فريق مواليد 2004 محمود الشيمى مدير فنى طلعت حسن مدرب حازم فرج مدرب حراس مرمى كريم مجدى مدرب لياقة مصطفى شاكر أخصائي اصابات على سعد ادارى فريق مواليد 2005 سعيد سعد مدير فنى رامى سعيد مدرب احمد الشحات مدرب حراس مرمى محمد حسام اخصائي إصابات عبدالغنى حسين ادارى فريق 2006 محمد عز مدير فنى محمد محسن هاشم مدرب أحمد الشحات مدرب حراس مرمى تامر عادل اخصائي إصابات لؤى عصام ادارى قطاع فرق البراعم دكتور محمد زمزم مشرف فنى البراعم حمدى سيكلا مساعد المشرف الفنى للبراعم المغاورى محمد السيد نشرف حراس مرمى البراعم فريق مواليد2007 سامح يوسف مدير فنى مصطفى مارين مدرب محمد سمير ادارى فريق مواليد 2008 حسن السيد مدير فنى احمد السكرى مدرب محمد سمير ادارى فريق مواليد 2009 مجدى درويش مدير فنى ضياء عبدالرحمن مدرب لؤى عصام ادارى فريق مواليد 2010 محمد رجب مدير فنى يوسف الجوهرى مدرب عيدالغنى حسين ادارى فريق 2011 ايهاب بيتا مدير فنى محمد ابوالسعود مدرب هانى عدلى ادارى مدربى حراس مرمى البراعم عبدالمولى كيشار بلال ثابت اخصائين فرق البراعم احمد منير أخصائي اصابات البراعم عمران صلاح اخصائي إصابات البراعم عبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع محمود شحاته سكرتير القطاع دكتور محمدسعيد مسئؤل تخطيط الأحمال والبرامج البدنية دكتور هشام علاء الدين رئيس الجهاز الطبى دكتور سعد شعبان مديروحدة الاصابات محمد عبدالله المنسق الإعلامي للقطاع محمود جعفر مشرف استراحة اللاعبين عمر محمود القيد الالكترونى الأكاديميات الخارجية يسرى عبدالغنى مدير الاكاديميات الخارجية سعيد الشيشينى مشرف فنى للاكاديميات الخارجية جمال سالم مشرف فنى للاكاديميات الخارجية عبودة عبدالقادر مشرف فنى للاكاديميات الخارجية محسن هاشم مشرف فنى للاكاديميات الخارجية مصطفى جودة مشرف فنى للاكاديميات الخارجية خالد نبيل مشرف فنى للاكاديميات الخارجية.

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