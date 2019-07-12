تعرف علي تشكيل قطاع الناشئين بالمقاولون العرب

أعلن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب، تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع الذين سيقودا فرق الناشئين خلال الموسم الجديد.
وعقد رضوان اجتماع في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف علي الكرة في حضور جميع المدربين والإداريين والاجهزة الطبية.
وجاءت تشكيلة القطاع كالتالي: فريق 99 مجدى مصطفى مدير فنى واحمد كمونة مدرب ابراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى كريم مجدى مدرب لياقة احمد محمد حسام أخصائي اصابات هانى عدلى ادارى فريق مواليد 2001 عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى محمد فوزى عيد مدرب ايمن هريدى مدرب حراس مرمى احمد سعيد مدرب لياقة تامر عادل اخصائي إصابات سعيد صابر ادارى فريق مواليد 2002 محمود العارف مدير فنى حمادة يوسف مدرب ايمن هريدى مدرب حراس مرمى نادر نشأت مدرب لياقة مصطفى شاكر أخصائي اصابات سعيد صابر ادارى فريق مواليد 2003 محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنىسعد عبدالباقي مدرب احمد صابر مدرب حراس مرمى نادر نشأت مدرب لياقة محمد حسام اخصائي إصابات حسن حسام ادارى فريق مواليد 2004 محمود الشيمى مدير فنى طلعت حسن مدرب حازم فرج مدرب حراس مرمى كريم مجدى مدرب لياقة مصطفى شاكر أخصائي اصابات على سعد ادارى فريق مواليد 2005 سعيد سعد مدير فنى رامى سعيد مدرب احمد الشحات مدرب حراس مرمى محمد حسام اخصائي إصابات عبدالغنى حسين ادارى فريق 2006 محمد عز مدير فنى محمد محسن هاشم مدرب أحمد الشحات مدرب حراس مرمى تامر عادل اخصائي إصابات لؤى عصام ادارى قطاع فرق البراعم دكتور محمد زمزم مشرف فنى البراعم حمدى سيكلا مساعد المشرف الفنى للبراعم المغاورى محمد السيد نشرف حراس مرمى البراعم فريق مواليد
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