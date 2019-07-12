علي جبر يقترب من الانضمام للأهلي

اقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات علي جبر مدافع فريق بيراميدز في الموسم الجديد.
وكثف الأهلي مفاوضاته لضم مدافع الزمالك الأسبق لتدعيم الخط الخلفي في الموسم المقبل بعد ترحيب
ويسعى مسؤولو الأهلي لضم المدافع الدولي خلال الساعات القادمة بجانب اتصالات مكثفة أخرى مع أحمد أيمن منصور.
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