طه إسماعيل: حسام حسن مدرب جيد.. ولاعبو المنتخب "جيل تعبان"

قال طه إسماعيل لاعب النادي الأهلي الأسبق والمحلل الرياضي، أن الجميع يتحمل خروج المنتخب من بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019" سواء المدرب أو اللاعبين أو الاتحاد المصري لكرة القدم.



وتابع "إسماعيل" في تصريح خاص لـ"الوفد"أن الجميع يتحمل المسؤولية في الخروج من أمم افريقيا إبتداءً من المدرب الذي لم يقدم خططا مؤثرة في مبارايات البطولة، وبالنسبة

للاعبين فلعدم تقديرهم قميص المنتخب الذي يرتدونه وضياع الفرص الكثيرة معلقًا عليهم "جيل تعبان "، أما اتحاد الكرة فهو مخطئ في عدم التأهيل الجيد للفريق بجانب عدم التنظيم الإداري السليم ختامًا بعدم اختيار المدرب الأمثل لقيادة الفراعنة.



وعن طر يقة اللاعبين المحترفين في صفوف المنتخب

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قال المحلل الرياضي "لم تكن طريقتهم على المستوى الذي كنا نتوقعه ،وإن كانوا اُختيرو للدخول في صفوف الفراعنة بسبب احترافهم في فرق كبيرة فهناك منتخب مدغشقر لديه الكثير من اللاعبين المحترفين في فرق صغيرة ويؤدون بطريقة جيدة".



وعند سؤاله عن الأنسب لقيادة الفراعنة الفترة القادمة هل يكون مصريا أم أجنبيا؟

قال لاعب الأهلي الأسبق :الجيل يختلف فهناك أجانب جديرون لقيادة الفراعنة وهناك أيضًا مدربون مصريون على مستوى جيد من التدريب مثل حسام حسن.