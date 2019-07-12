تونس تنهي مغامرة "مدغشقر" وتضرب موعد من السنغال في نصف النهائي

حقق المنتخب التونسي مساء اليوم تاهلا مستحقا الى الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا مصر 2019 بعد ان فاز على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة (3 - 0) امضاها كل من فرجاني ساس و يوسف المساكني ونعيم السليتي ، ليجدد النسور العهد مع المربع الذهبي للمسابقة الافريقية بعد 15 سنة كاملة .

وسيواجه منتخب تونس في نصف النهائي يوم الاحد القادم المنتخب السينغالي الذي كان ازاح امس منتخب البينين .

الشوط الاول

بداية اللقاء كانت بطيئة خصوصا من جانب منتخب تونس الذي اتيحت له اول فرصة للتهديف في الدقيقة 14 حين تلقى الفرجاني ساسي كرة ذكية من يوسف المساكني لكن تصويبة ساسي مرت فوق مرمى الحارس ميلفين ادريان .وفي الدقيقة 21 قاد وهبي الخزري هجوما ومرر كرة للخنيسي ولكن الشعلالي انهى العملية بتصويبة في ايدي الحارس .

وبدأ منتخب تونس ياخذ بزمام الامور ويفرض سيطرته على مناطق منتخب مدغشقر بحثا عن التهديف فحاول في الدقيقة 27 حيت تلقى الخزري كرة جميلة من المساكني الا ان الخزري اطنب في المرواغة واضاع الفرصة .

وفي الدقيقة 29 بعد تبادل كروي بين الخنيسي والمساكني اتيحت فرصة لتونس لافتتاح النتيجة لكن المساكني اضاع الفرصة .

وكاد وهبي الخزري ان يمنح تونس التقدم في الدقيقة 32 لما نفذ ركلة حرة لكن الحارس الملغاشي ادريان ينقذ مرماه من هدف محقق باعجوبة ويخرج الكرة في الركنية .

منتخب مدغشقر كانت محاولاتته محتشمة وابرزها في الدقيقة 34 عن طريق رومان ميتانيير الذي كاد ان يباغت الحارس معز حسن لكن كرته مرت فوق المرمى .

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وفي الدقيقة 35 طالب يوسف المساكني بركلة جزاء بعد ان تم اسقاطه من قبل مدافعين لكن الحكم الكاميروني اليوم نيون امر بمواصلة اللعب .

وتواصل بحث منتخب تونس عن التسجيل لكن التسرع وفقدان اللمسة الاخيرة حرمته من ذلك على غرار الفرصة التي جدت في الدقيقة 39 حين توغل وجدي كشريدة في دفاع مدغشقر والحارس ملفين يتصدى لكرته .وفي الدقيقة 42 حاول غيلان الشعلالي حاول المباغتة بتصويبة قوية تصدى لها الحارس الملغاشي وانقذ مرماه من هدف بدا محقق ويخرج الكرة في الركنية .

ثنائية في الشوط الثاني للنسور

بعد فترة الاستراحة تحسن اداء منتخب تونس بعد ان اصبحت الخطوط الثلاث قريبة من بعضها ، وهو ما ساعد النسور على فرضص سيطرة على منافس كان والحق يقال دون المستوى وكان في متناول تونس....وسجل وهبي الخزري هدفا في الدقيقة 47 بعد امداد رائع من ياسين مرياح لكن الحكم الكاميروني رفض الهدف بسبب تواجد الخزري في وضعية تسلل .

منتخب تونس كان افضل من منافسه وبالفعل جسّم فرجاني ساسي في الدقيقة 52 افضلية النسور بهدف افتتح به النتيجة (1 - 0) وهذا الهدف حرّر ارجل لاعبي منتخب تونس الذين نجخوا في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 60 لما صوّب وهبي الخزري بقوة وكرته تصطدم بالعارضة وتعود امام يوسف المساكني الذي يسكن الكرة في الشباك (2 - 0).

المنتخب الملغاشي نزل بكل ثقله الى الهجوم بحصا عن تذليل الفارق وكاد اندريا ان يتوصل الةى ذلك لكن توصيبته جاءت في في ايدي الحارس معز حسن كما كاد المهاجم اندريا ان يستغل هفوة فادحة من ياسين مرياح لكن الاخير تدارك بسرعة وانقذ الموقف.

وقام مدرب منتخب مدغشقر دوبوي بثلاث تغييرات لكن دون جدوى بما ان منتخب مدغشقر فشل في النيل من مرمى معز حسن وفي المقابل فاو بديل يوسف المساكني ، نعيم السليتي وبعد ان اضاع فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد ان صوب فوق المرمى بقليل نجح في الوقت البديل وفي الدقيقة 90+3 من تسجيل الهدف الثالث بعد ان وصلته كرة على طبق من ذهب من وهبي الخزري . لتنتهي المباراة بفوز مستحق وعن جدار لنسور قرطاج بثلاثية نظيفة تغني عن اي تعليق.

المصدر: موقع كورة