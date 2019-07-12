رياضة | رسمياً.. سموحة يضم لاعب الزمالك على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. سموحة يضم لاعب الزمالك على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولي نادي سموحة السكندري برئاسة فرج عامر، عن إنهاء التعاقد مع أحمد داوودا لاعب وسط الزمالك والمنتهي إعارته لنادى الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب أتم تعاقده للفريق الساحلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد رفضه البقاء في صفوف زعيم الثغر، لرغبته في اللعب تحت قيادة حسام حسن بالموسم الجديد.