رياضة | يوسف المساكني يوجه رسالة للجماهير التونسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف المساكني يوجه رسالة للجماهير التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني، رسالة للجماهير التونسية، عقب نهاية مواجهتهم مع مدغشقر، والتي أنتهت بتفوق نسور قرطاج، بثلاثة أهداف دون رد، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال يوسف المساكني في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "أبارك للجماهير التونسية وللجهاز الفني بالتأهل اليوم، مؤكدًا بأنهم قادمون لإسعاد تلك الجماهير".

واختتم : "كان هدفنا قبل البطولة الوصول للدور نصف النهائي، وبعد أن حققنا أول أهدافنا نسعى الآن للوصول إلى المباراة النهائية".

ويذكر أن المنتخب التونسي ضرب موعدًا مع نظيره السنغالي في الدور نصف النهائي بالبطولة، في مباراة نارية ستجمع بين المنتخبين".