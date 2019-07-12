رياضة | بونجاح يعتذر للجماهير الجزائرية على ضياع ركلة الجزاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بونجاح يعتذر للجماهير الجزائرية على ضياع ركلة الجزاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر أسفه لجماهير بلاده على ضياع ركلة الجزاء التى سددها أمام كوت ديفوار فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم ضمن مباريات دور الـ٨ من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر حتى ١٩ يوليو الجاري.

وقال بغداد عقب اللقاء "كنت أشعر بحسرة كبيرة عقب ضياع ركلة الجزاء، لم أكن موفقا في التسديد وهذه كرة القدم".

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وتابع "أتيحت لنا العديد من الفرص لقتل المباراة، لكننا لم نستطع ترجمتها إلى أهداف هداف، مما ساهم فى عودة منتخب كوت ديفوار للقاء".

وأكمل "سنبدأ التحضير لمواجهة نيجيريا بداية من الغد، وسنبدل قصارى جهدنا لإسعاد الشعب الجزائري".