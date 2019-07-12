رياضة | تاريخ منتخب تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ منتخب تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز منتخب تونس مقعده في المربع الذهبي لبطولة أمم إفريقيا 2019، بعدما تغلب على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية.

سجل أهداف منتخب تونس كل من، فرجاني ساسي نجم الزمالك من تسديدة قوية بالدقيقة 52، وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60 ، واختتم نعيم السليتي أهادف نسور قرطاج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليتأهل المنتخب التونسي لملاقاة المنتخب السنغالي في نصف نهائي "الكان".

وتأهل منتخب تونس لنصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق وصعد لهذا الدور 4 مرات، وصل للمباراة النهائية مرتين، بينما فشل في تخطي هذا الدور مرتين أيضًا.

وإليكم تاريخ مشاركات منتخب تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا:

- 1978:

تأهل منتخب تونس للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا للمرة الاولي في تاريخه عام 1978، والتقي مع منتخب غانا وخسر بهدف دون مقابل.

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وتقابل بعدها مع المنتخب النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث، وعندما كانت تشير النتيجة للتعادل 1-1 قرر المنتخب التونسي الانسحاب من اللقاء اعتراضًا على القرارت التحكيمية التي اعتبرها اللاعبون ظالمة، واعتبر الاتحاد الإفريقي نيجيريا فائزًا باللقاء 2-0 وتم حرمان تونس من المشاركة بالمسابقات الإفريقية لمدة عامين.

- 1996:

سجل منتخب تونس مشاركته الثانية في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا عام 1996، وتقابل مع منتخب زامبيا وفاز عليه بنتيجة 4-2، وتأهل لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة النهائية للبطولة، لكنه خسر بهدفين دون مقابل، ليكتفي بـ"وصافة" البطولة القارية.

- 2000:

تأهل منتخب تونس للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا مجددًا عام 2000 والتقي مع منتخب الكاميرون، لكنه خسر بثلاثية نظيفة ،لينتقل لمواجهة جنوب إفريقيا في لقاء تحديد المركز الثالث وخسر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، لحصل علي المركز الرابع في البطولة.

-2004:

استطاع منتخب تونس حجز مقعده في الدور نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه خلال نسخة البطولة الإفريقية عام 2004 والتي أقيمت على أرضه، وتقابل مع منتخب نيجيريا، وتغلب عليه 5-4 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء اللقاء بينهما بالتعادل 1-1، وتقابل في المباراة النهائية مع منتخب المغرب وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب الأول والوحيد له في بطولة أمم إفريقيا.