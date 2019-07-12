رياضة | جيريس: لن أرد على الانتقادات.. وتركيزنا على نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيريس: لن أرد على الانتقادات.. وتركيزنا على نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس على أن فريقه لعب بروح عالية وحققنا ما كان يبحث عنه الجمهور التونسي منذ 2004 لم يتأهل المنتخب التونسى لهذا الدور ولذلك لن أرد على أي انتقادات قد تحاك ضد المنتخب وعلينا التفكير فى مباراة نصف النهائى أمام السنغال.

وأشار المدير الفنى لنسور قرطاج خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا باستاد السلام إلأى أن منتخب مدغشقر لا يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب المنتخبات فى إفريقيا بل يمتلك لاعبوه أداء قويا ومتميزا ومهاريا ويلعبون بحماس شديد وبروح جماعية وهذا ما نقلته للاعبينا قبل انطلاق المباراة.

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وأضاف جريس أن الفريق في الشوط الأول أمام منتخب مدغشقر ظهر بحيوية وقوة لأننا بالفعل كنا مجهدين من اللعب أمام غانا ولم يكن هناك راحة كافية قبل مباراة مدغشقر ولذلك فضلنا توفير جهدنا للشوط الثانى من أجل إحراز الأهداف وهذا ما تحقق.

وعن مواجهة السنغال أكد جريس أن المباراة بلا شك ستكون صعبة على الفريقين ويمتلك أسود التيرانجا لاعبين على أعلى مستوى والأهم أننا صعدنا من مباراة مدغشقر لنصف النهائى وسنعمل من الآن على مواجهة المنتخب السنغالي.