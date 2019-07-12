رياضة | منتخب تونس يتأهل إلى "المربع الذهبي" في أمم إفريقيا بعد غياب 15 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب تونس يتأهل إلى "المربع الذهبي" في أمم إفريقيا بعد غياب 15 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم منتخب تونس تأهله رسميًا لنصف نهائي أمم إفريقيا 2019، بعدما تغلب على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية.

سجل أهداف منتخب تونس كل من، فرجاني ساسي نجم الزمالك من تسديدة قوية بالدقيقة 52، وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60 ، واختتم نعيم السليتي أهادف نسور قرطاج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليتأهل المنتخب التونسي لملاقاة المنتخب السنغالي في نصف نهائي "الكان".

ونجح منتخب تونس في التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة البطولة التي أقيمت على أرضه عام 2004 والتي توج بلقبها، وشارك منتخب "نسور قرطاج" بعدها في 7 نسخ للبطولة الإفريقية (2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017)، لكنه فشل في الوصول للمربع الذهبي إطلاقًا.

يا تري هل ينجح منتخب تونس في مواصلة مشواره بالبطولة الإفريقية ويتأهل للمباراة النهائية ويحصد لقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد 2004، أم ينتهي مشواره في الدور نصف النهائي؟؟.