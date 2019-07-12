رياضة | أهم أخبار النصر السعودي يوم الخميس الموافق 11-7-2019

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شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الخميس الموافق 11-7-2019، أبرزها تدعيم نادي النصر لصفوفه بالتعاقد مع العويشير، وتأجيل عقد الجمعية العمومية للنادي.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الخميس الموافق 11-7-2019:

النصر يدعم صفوفه بالتعاقد مع العويشير

كشف الإعلامي علي العنزي، أن نادي النصر تعاقد مع الحارس عبدالله العويشير لمدة موسمين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال العنزي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إدراة النصر توقع عقد احترافي مع الكابتن عبدالله العويشير لمدة موسمين قادمة والعويشير يُشارك في تدريبات الفريق الجماعية".

وكان العويشير قد انتقل إلى صفوف نادي أحد في الموسم الماضي، بعد توقيع مخالصة مالية مع النصر.

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اللجنة العامة للانتخابات تؤجل عقد الجمعية العمومية

أكدت اللجنة العامة للانتخابات، على تأجيل عقد الجمعية العنمومية لنادي النصر، لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء من أجل التصويت على مرشح الرئاسي الجديد لنادي العالمي.

وشهد مقر نادي النصر لحضور الجمعية العمومية من المرشحين تواجد كلاً من: صالح الأطرم، صفوان السويكت، نصر النصر، في حين حضر وكيل إبراهيم العثمان، بعدما أعلن في وقت سابق تركي الدهام انسحابه من سباق الترشح.

وتشترط اللائحة تواجد نسبة تزيد عن 50 في المئة من إجمالي عدد الأصوات، من أجل إجراء الجمعية العمومية.

النصر يسعى للإطاحة براموس

ينوي مسئولو النصر السعودي إعارة مدافع الفريق البيروفي كريستيان راموس والذي خرج من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن النادي يبحث عن عرض مناسب لإعارة المدافع حيث كانت تنوي إدارة الفريق فسخ عقد اللاعب ولكن الأخير إشترط الحصول على مبلغ كبير من أجل فسخ التعاقد مما جعل إدارة الفريق تفكر في إعارة البيروفي بدلًا من بيعه.