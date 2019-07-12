رياضة | إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض فرجانى ساسي لاعب المنتخب التونسي وصاحب جائزة أفضل لاعب فى مباراة تونس ومدغشقر استكمال المؤتمر الصحفى الخاص بجائزة أفضل لاعب بالمباراة.

وجاء قطع المؤتمر الصحفي، اعتراضا من اللاعب على طلب المترجم الخاص للسادة الاعلاميين بالتحدث باللغة العربية الفصحى وعدم التحدث باللهجة التونسية.

واستشاط اللاعب غضبا ورفض استكمال المؤتمر الخاص رافضا كافة المحاولات الخاصة من قبل مسئول الاعلامى للكاف لاستكمال المؤتمر.