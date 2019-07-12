رياضة | موعد مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب تونس مباراة قوية ضد السنغال مساء اليوم الأحد والموافق 14/7/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حاليا على الملاعب المصرية.

وتقام مباراة تونس والسنغال على ملعب 30 يونيو وذلك مساء الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و8:00 بتوقيت أبو ظبي.

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وكان منتخب السنغال قد تأهل لدور نصف النهائي بعد الفوز الصعب على بنين بهدف نظيف سجله ساديو ماني بينما تمكن تونس من التغلب على مدغشقر بثلاثية نظيفة.

وسيكون الفائز من مباراة تونس والسنغال على موعد في المباراة النهائية بالكان 2019 مع المنتصر من مباراة الجزائر ونيجيريا بالمباراة المحدد لها يوم 19 يوليو على استاد القاهرة الدولي.

وسيتم نقل مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر البث المباشر والحي على قناتي بي إن ماكس 1+2 HD ويمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي.