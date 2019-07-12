رياضة | أهم أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس الموافق 11-7-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس الموافق 11-7-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الخميس العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان إبرزها الإعلان عن جاهزية عموري للمشاركة في المباريات، والكشف عن القيمة المالية التي تفصل كاريلو من العودة لصفوف الفريق.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الخميس الموافق 11-7-2019:

الكشف عن القيمة المالية التي تفصل كاريلو من العودة لصفوف الفريق

كشفت تقارير صحفية إلى توجيه نادي بنفيكا ضربة قوية إلى مسئولي الهلال، بشأن صفقة البيروفي أندري كاريلو المنتهية إعارته مع الزعيم.

ويحاول نادي الهلال إقناع مسئولي بنفيكا باستمرار كاريلو في صفوف الفريق، وتجديد إعارته بعد رفض العرض المادي لشراءه بصفة نهائية.

وأشارت صحيفة "trome" إلى رفض بنفيكا عرض الهلال لاستعارة كاريلو، وطالب لاعبه بالرحيل عن السعودية والعودة إلى أوروبا.

وكانت إدارة فهد بن نافل قد عرضت التعاقد مع كاريلو بصفة نهائية نظير دفع 13 مليون يورو، إلا أن النادي البرتغالي طالب بـ 15 مليون يورو.

الإعلان عن جاهزية عموري للمشاركة في المباريات

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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مفاجأة سارة بشأن عودة نجم الفريق الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري".

وأكدت التقارير، أن الإسباني رامون كوجات، الطبيب المعالج للدولي الإماراتي عموري، على جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات طوال 90 دقيقة.

مفاجأة مدوية من إدواردو لنادي الهلال

اقترب البرازيلي كارلوس إدواردو من الرحيل عن صفوف فريق الهلال السعودي في الانتقالات الصيفية الحالية بعد وصول عرضًا مغريًا من فريق شباب الأهلي الإماراتي للحصول على خدماته، وقد شهدت الفترة الأخيرة توقف المفاوضات مع الفريق الإماراتي بسبب مغالاة وكيل أعمال اللاعب.

وفاجئ وكيل أعمال اللاعب الجميع بوصوله إلى مطار دبي من أجل إنهاء كافة المفاوضات مما يوضح وصول البرازيلي كارلوس إدواردو إلى إتفاق مع فريق شباب الأهلي الإماراتي.

بلايلي يصدم جمهور الهلال

أعلن الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق الترجي التونسي الرياضي رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي وهو ما ألقى صدمة لعشاق ومحبي فريق الهلال السعودي، حيث كان يرصد النادي مبلغ ضخم لضم اللاعب.

وجاءت تلك التصريحات اليوم على لسان وكيل أعمال اللاعب حيث ذكر أن اللاعب يرفض ترك فريق الترجي التونسي من أجل الإنتقال إلى أي نادي في الشرق الأوسط حيث يأمل اللاعب الإحتراف في الدوري الفرنسي بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر.