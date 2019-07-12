رياضة | منتخب تونس يهزم مدغشقر بثلاثية ويضرب موعدًا مع السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب تونس يهزم مدغشقر بثلاثية ويضرب موعدًا مع السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب تونس لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث جاء متوسط المستوى ولم يشهد هجمات خطيرة.

وفي الشوط الثاني نجح فرجاني ساسي لاعب الزمالك في وضع نسور قرطاج في المقدمة محرزا الهدف الأول في الدقيقة ٥٢، وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني للمنتخب التونسي في الدقيقة ٦٠، وفي الدقيقة الاخيرة سجل نعيم السليتي الهدف الثاني لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز بلغ منتخب تونس الدور نصف النهائي من البطولة، حيث سيواجه نظيره السنغال الذي فاز على بنين بهدف نظيف.