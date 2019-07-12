رياضة | مفاجأة سارة لجماهير الهلال بشأن عموري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير الهلال بشأن عموري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مفاجأة سارة بشأن عودة نجم الفريق الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري".

وأكدت التقارير، أن الإسباني رامون كوجات، الطبيب المعالج للدولي الإماراتي عموري، على جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات طوال 90 دقيقة.

ويذكر أن عموري تعرض للإصابة في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي أمام نادي الشباب، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليغيب عن صفوف الزعيم طوال أحداث الموسم.