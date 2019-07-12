اونلاين | شاهد هدف تونس مشاهدة مباراة Tunisia بث مباشر gool تونس مشاهدة مباراة تونس الان .. الشوط الثاني

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يقدم لكم متابعينا وزوارنا الكرام موقع الخليج 365 الرياضي خدمة رابط مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر كورة ستار kora star، ويواجه منتخب تونس نظيره مدغشقر مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار مباراة دور الـ8 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المستمرة على الملاعب المصرية حتى يوم 19 الشهر الجاري.

موعد مباراة تونس ومدغشقر اليوم:

يخوض منتخب تونس مباراة نارية ضد مدغشقر "مفاجئة كان 2019" ويستضيف تلك المباراة ملعب الإنتاج الحربي حيثُ تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر وحي على كورة لايف kora live.

تقديمة مباراة تونس ومدغشقر:

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صعد منتخب تونس إلى دور الربع نهائي بعد الفوز العصيب والمثير على غانا بركلات الجزاء 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ولا يختلف الحال في الجهة الأخرى حيثُ قادت ركلات الجزاء منتخب مدغشقر لدور الـ8 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية حيثُ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2.

مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر كورة أونلاين kora online حيثُ سيكون الفائز من هذا اللقاء على موعد مع منتخب السنغال في مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا حيثُ استطاع منتخب السنغال أن يتخطى بنين بصعوبة بهدف المتألق ساديو ماني نجم ليفربول.

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة: (فاروق بن مصطفي، أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، ياسين مرياح، ديلان برون، فرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي).

تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة: (آندريا، مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري، آمادا، آنسيت، ريان آينا، لالاينا، آندرياستيما، آندريا).

وسيتم نقل مباراة تونس ومدغشقر عبر البث المباشر والحي على قناة بي ان ماكس 1+2 HD بتعليق عصام الشوالي bein max، ونقدم لكم متابيعنا الكرام رابط مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر اليوم، مشاهدة فرجاني ساسي الذي يلقى بدعم كبير من جماهير ومحبي نادي الزمالك.