الامارات | مدرب نيجيريا: أنتظر دعم المصريين في نصف النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا: أنتظر دعم المصريين في نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى المدير الفني لمنتخب نيجيريا، جيرنوت روهر، سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على جنوب إفريقيا 2/‏1 في الدور ربع النهائي.

وقال روهر في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا مباراة كبيرة ورائعة للغاية أمام خصم قوي، وكنت أتوقع ألا يكون أداء جنوب إفريقيا أعلى مما قدموه منذ أيام أمام منتخب مصر».

وأضاف: «بين شوطي المباراة، طالبت اللاعبين بالهجوم، وتسجيل مزيد من الأهداف بعد التقدم في الشوط الأول، وكنا مسيطرين على مجريات الشوط الثاني، لكن من ركلة ثابتة وخطأ دفاعي تلقت شباكنا هدفاً، وهو ما أربكنا قليلاً».

وتابع: «سعيد بتشجيع الجماهير المصرية، وأنتظر دعمهم لنا في مباراة نصف النهائي».