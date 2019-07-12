الامارات | شوكويزي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شوكويزي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر، صامويل شوكويزي، لاعب منتخب نيجيريا كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا، التي أقيمت أول من أمس على استاد القاهرة في دور الثمانية من المسابقة.

وسجل شوكويزي هدف التقدم لمنتخب بلاده في المباراة التي تمكن من خلالها منتخب نيجيريا من التأهل إلى قبل النهائي بالفوز 1/2 على جنوب إفريقيا.