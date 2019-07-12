الامارات | ساديو ماني يتحدى لعنة ساحر

شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يتحدى لعنة ساحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ النجم السنغالي، ساديو ماني، على تهديدات ساحر بنيني، توعده بإصابة بأزمة قلبية في حال مشاركته في مباراة المنتخبين السنغالي وبنين، التي أقيمت، أمس، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وذلك وفقاً لما نشره موقع فرنسي، بأن الساحر البنيني توعد مانيه بلعنة قد تتسبب في وفاته، ليرد مانيه: «السحر وسيلة فقط، والأمر بيد الله». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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