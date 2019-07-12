الامارات | دييغو ريناتو حصة تدريبية مع «الابن الماهر»

شكرا لقرائتكم خبر عن دييغو ريناتو حصة تدريبية مع «الابن الماهر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق الظفرة، البرازيلي دييغو ريناتو، أمس، عبر خاصية التحديثات في «إنستغرام»، مقطع فيديو لابنه الصغير يؤدي خلاله حصة تدريبية على تنفيذ التسديد من خارج منطقة الجزاء، وأظهر الابن مهارة كبيرة في التمرير والاستلام والتسديد على الزاوية البعيدة، ما ينبئ بمستقبل جيد للابن للسير على خطى والده. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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