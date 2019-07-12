شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالوهاب عبدالقادر في فترة استجمام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب العراقي، عبدالوهاب عبدالقادر، الذي يعد أقدم مدرب عربي في الملاعب الإماراتية، بأنه يستثمر وقته بعيداً عن الملاعب بالتواصل مع الأهل والأصدقاء، وتغيير الأجواء، وتعويضهم عن الانشغال في الأيام الماضية بسبب ارتباطات العمل التدريبي مع الأندية في الدولة، مؤكداً أنه يقضي فترة استجمام طيبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عبدالوهاب عبدالقادر في فترة استجمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.