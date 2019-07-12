الامارات | مجلس الشارقة الرياضي ينجز مشروع استبدال أرضيات ملاعب متهالكة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي ينجز مشروع استبدال أرضيات ملاعب متهالكة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي أنه أنجز مشروع استبدال الأرضيات المتهالكة في ملاعب نادي الشارقة الرياضي بمنطقة سمنان، ضمن خطة متكاملة تضم 18 ملعباً خارجياً في نادي الشارقة الرياضي، وأندية المنطقة الوسطى، بأرضيات وملاعب جديدة مع مختلف الأعمال المدنية الخاصة، حسب المعايير الهندسية المعتمدة.

وقال الأمين العام للمجلس، عيسى هلال الحزامي: «تم توجيه قسم متابعة المنشآت الرياضية في إدارة الدعم المؤسسي بالمجلس للعمل على هذا المشروع، الذي ينقسم إلى جزأين، منهما إنشاء ملاعب جديدة بمواصفات معتمدة، وتجديد واستبدال الملاعب الخارجية الحالية في كل من نادي البطائح الثقافي الرياضي، ونادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، إضافة إلى نادي الشارقة الرياضي بمنطقة سمنان لألعاب الطائرة والسلة واليد، وفقاً للمعايير الخاصة بالاتحادات الرياضية».

وأكد أنه تم استلام ملعب نادي الشارقة الرياضي من الشركة المنفذة، الأسبوع الماضي، ويعتبر الملعب جاهزاً بحلته الجديدة، ويبرز حجم الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لتجهيز كل المنشآت والخدمات في النادي، بشكل يتناسب وطموحات النادي والجماهير خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم استلام بقية الملاعب في الأندية الأخرى تباعاً، وفق الجدول الزمني المعتمد خلال أغسطس المقبل، الذي تضمن تجديد ملعبين لكرة السلة في نادي الشارقة، وملعبين للكرة الطائرة، وملعب لكرة اليد، وملعب لكرة السلة في نادي البطائح، وملعبين للكرة الطائرة، وملعب لكرة اليد، وملعب لكرة السلة في نادي المدام، وتجديد ثلاثة ملاعب لنادي مليحة، منها ملعبان لكرة الطائرة، وملعب كرة السلة، والانتهاء من الأعمال الإنشائية للملعب الجديد الخاص بكرة اليد في نادي مليحة بنهاية يوليو الجاري، إضافة إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لملعبي كرة الطائرة، وملعب كرة اليد، وملعب كرة السلة، واستبدال الأرضيات في نادي الذيد خلال أغسطس المقبل.