شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي رجل المباراة أمام مدغشقر: المواجهة لم تكن سهلة.. والسنغال منتخب صعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس، عن سعادته بتأهل بلاده إلى نصف نهائي أمم إفريقيا، بعد الفوز على مدغشقر في المباراة التي انتهت منذ قليل.

وتأهل منتخب تونس لنصف نهائي البطولة عقب فوزه على مدغشقر بثلاثة أهداف للاشيء وأحرز ساسي هدف الفريق التونسي الأول، في المباراة التي احتضنها ملعب السلام.

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وقال ساسي، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «تايم سبورت»: «الحمد لله على الانتصار، والمباراة لم تكن سهلة، وكنا نعلم أن مدغشقر ليست سهلة لذلك خضنا المباراة بأكثر عزيمة وأكثر روح، وهذا الانتصار مهم».

وبسؤاله عن لعبه بجوار زميله غيلان شعلالي، قال: «المدرب لديه 23 لاعبًا يختار الأفضل بينهم، وغيلان لاعب ممتاز».

وعن مباراة السنغال: «نعلم أن مواجهة نصف النهائي أمام السنغال صعبة، ويجب أن نركز على المباراة لأنها ستكون قوية».

وحصل فرجاني ساسي على جائزة رجل المباراة خلال مواجهة مدغشقر الليلة.