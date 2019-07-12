شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق في بلوغ تونس نصف نهائي كأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بلغ المنتخب التونسي نصف نهائي كأس أمم أفريقيا نسخة 2019 التي تحتضنها مصر، عقب الانتصار على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة في لقاء ربع النهائي الذي استضافه ملعب السلام بالقاهرة.

نستعرض من خلال التقرير التالي 7 حقائق في تأهل المنتخب التونسي لنصف نهائي «الكان»:

1 – المنتخب التونسي يبلغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ نسخة 2004 بتونس، فلم يتمكن نسور قرطاج من اجتياز عقبة ربع النهائي في نسخ 2006 و2008 و2012 و2015 و2017، بينما لم يمر التوانسة من الدور الأول في 1994 و2010 و2013.

2 – للمرة الأولى يحافظ المنتخب التونسي على نظافة شباكه في ربع النهائي بالكان منذ نسخة 2004 والتي شهدت فوز نسور قرطاج بهدف دون رد على حساب السنغال.

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3 – الانتصار هو الأكبر في تاريخ منتخب تونس بربع نهائي أمم أفريقيا، فلم يسبق له الانتصار بفارق ثلاثة أهداف خلال هذا الدور على مدار مشاركاته بالمسابقة.

4 – المنتخب التونسي هو ثاني المنتخبات بالمربع الذهبي بكأس أمم أفريقيا التي لم تخسر أي مباراة خلال مشوارها بالنسخة الحالية مع المنتخب الجزائري، في حين خسر المنتخب السنغالي بالدور الأول أمام الجزائر، كذلك النيجيري أمام نظيره المدغاشي.

5 – المنتخب التونسي منح المنتخبات العربية رقما مميزا كأول مرة يبلغ منتخبان عربيان نصف نهائي أمم أفريقيا منذ نسخة 2010 بأنجولا والتي شهدت بلوغ مصر والجزائر هذا الدور.

6 – الدور نصف النهائي قد ينتج عنه نهائي عربي خالص بين تونس والجزائر حال تخطي كل منهما عقبة منافسيه «السنغال ونيجيريا» على الترتيب، للمرة الأولى منذ نسخة 2004 التي التقى خلالها المنتخب التونسي بنظيره المغربي على لقب المسابقة.

7- المنتخب التونسي لم يحقق الانتصار بفارق ثلاثة أهداف في تاريخ مشاركاته بالكان منذ فوزه على زامبيا بنتيجة 4/1 في نسخة 2006 بمصر، قبل أن يتفوق من جديد على الأراضي المصرية بثلاثية نظيفة على مدغشقر بمباراة الليلة.