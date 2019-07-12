شكرا لقرائتكم خبر عن كوري يتابع حساب الزعيم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)تواجد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بمعسكر الفريق المقام بالنمسا، للاطلاع على سيرالعمل داخل المعسكر،وتباحث مع الجهاز الفني ومدير الكرة الملفات الخاصة بالفريق، من ضمنها التجديد مع اللاعب محمد جحفلي، وبعض ملفات اللاعبين الذين ستتم إعارتهم أو مخالصتهم بعد التشاور مع الجهاز الفني.
على صعيدٍ آخر، قام اللاعب الكوري هيون سو الذي تنوي الإدارة الهلالية التعاقد معه، بمتابعة حساب نادي الهلال الرسمي.
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