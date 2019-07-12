شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يُنهي علاقة جريزمان بأتلتيكو.. غدا الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (باريس)

بات مهاجم منتخب فرنسا أنطوان جريزمان على مشارف إتمام عملية انتقاله إلى برشلونة الإسباني كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية وصحيفة «ليكيب» الفرنسية اليوم (الخميس).

وبحسب الـ «موندو ديبورتيفو» فإن برشلونة سيدفع البند الجزائي في العقد الذي يربط جريزمان بفريقه أتلتيكو مدريد والمقدر بـ120 مليون يورو ويوقع عقدا مع المهاجم لمدة خمس سنوات.

وذهبت «ليكيب» الى أبعد من ذلك، بالقول بأن الفريق الكاتالوني «قام بعملية التحويل المصرفي» وبأن المبلغ سيدخل حساب أتلتيكو غدا (الجمعة) بعد إتمام الإجراءات الإدارية.

ولم يشارك جريزمان بطل العالم في روسيا 2018 مع منتخب بلاده، في تدريبات أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع الحالي وقد ارتفع التوتر بين الناديين في ما يتعلق بعملية انتقاله.