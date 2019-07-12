شكرا لقرائتكم فيفا يمنح اتحاد الكرة قبلة الحياة فى أزمة القيد الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا صاحب الفضل فى أزمة القيد لأندية الدورى المصرى الممتاز. وقال المصدر أن اتحاد الكرة تلقى موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال اليومين الماضيين على تقديم موعد فتح باب القيد الصيفى بمصر لمدة يومين بدءًا من 29 يوليو بدلاً من مطلع أغسطس القادم. Advertisements وقال ان موافقة الفيفا هى السبب الرئيسي فى منح أندية الدورى المصري أحقية قيد لاعبيها قبل نهاية الشهر الجارى وذلك للحاق بمواعيد القيد للاعبين فى بطولة أفريقيا. وتشارك أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى ببطولة أفريقيا للأندية الموسم المقبل.

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