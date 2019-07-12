شكرا لقرائتكم سلفنى طارق حامد اديك 2 مليون دولار.. نجم الزمالك على أعتاب اتحاد جدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سعر طارق حامد

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن العرض الذى وصل لطارق حامد لاعب وسط الفريق بشكل رسمى من اتحاد جدة السعودى يتضمن ترك مسئولى النادى السعودى تحديد القيمة المالية الخاصة بالحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى لمسئولى النادى الأبيض.





استعارة طارق حامد تكلف اتحاد جدة 2 مليون دولار

أوضح نفس المصدر ذاته إن عرض اتحاد جدة لمسئولى الزمالك الذى يتراوح من مليون إلى 2 مليون دولار لاستعارة طارق حامد مع وجود بند بأحقية الشراء لخدمات اللاعب لم يتضمن القيمة المالية الخاصة بذلك الأمر حيث تركه مسئولى النادى السعودى لنظرائهم فى الزمالك من أجل تحديد تلك القيمة وحسمها من خلال المفاوضات.

وكان الزمالك قد أوضح من خلال مسئوليه عن رفض التفريط فى طارق حامد ولكن يرغب الأخير فى خوض التجربة الخليجية خاصة فى ظل العرض المالى المقدم إليه بشأن راتبه السنوى.