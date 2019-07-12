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جدة - بواسطة طلال الحمود - وافقت إدارة أهلي جدة برائسة أحمد الصائغ يوم الخميس على بيع عقد المحترف التشيلي كلاوديو بايزا لفريق الأهلي يبيع عقد بايزا إلى نكاكسا المكسيكي بعدما قدم للفريق في الفترة الشتوية من الموسم الماضي.
وكان الأهلي قد تعاقد مع بايزا قادما من صفوف فريق كولو كولو بطلب من المدرب السابق للفريق، الأرجنتيني بابلو غيدي.
وفي أشهره الأربعة التي قضاها مع الفريق الغربي، لعب كلاوديو بايزا 12 مباراة دورية ساهم خلالها بصناعة هدف واحد في مرمى الفيصلي.
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