تحقيقات مع مسؤولين باتحاد كرة القدم المصري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغات ضد مسؤولين في اتحاد الكره المصري، إلى نيابة الأموال العامة العليا.

وتتضمن البلاغات ضد مسؤولي الاتحاد، تهما بإهدار المال العام.

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وقرر النائب العام المصري تحديد جلسة 22 يوليو الجاري، للبدء في إجراء تحقيقات موسعة في تلك البلاغات.

يذكر أن منتخب مصر فاجأ الجميع بخروجه من الدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.

وانهالت الانتقادات عقب المباراة بشأن أداء المنتخب، وبعض قرارات اتحاد الكرة المصري، مما دفع هاني أبوريدة للاستقالة من رئاسة الاتحاد، إلى جانب عدد كبير من أعضائه، والجهاز الفني للمنتخب.